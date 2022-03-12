Бергамо, Италия, , 17:48 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский входит в сферу интересов «Милана». Об этом 12 марта сообщило издание Tuttosport.

Руслан Малиновский Football.ua

В текущем сезоне Руслан Малиновский принял участие в 22-х турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В трех матчах Лиги Европы УЕФА полузащитник набрал 6 (3+3) очков по системе гол+пас.

Малиновский выступает за «Аталанту» с 16 июля 2019 года после перехода из бельгийского «Генка» за 13,6 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро. Текущее соглашение Малиновского с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2023 года.