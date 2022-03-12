Донецк, 12 марта, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Пожарно-спасательную часть Докучаевска в Донбассе обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«12 марта … вследствие попадания взрывоопасного предмета в пункт связи 42 Государственной пожарно-спасательной части г. Докучаевск пострадало 7 сотрудников МЧС ДНР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела стены пожарно-спасательной части повреждены.

Как передавало ИА REGNUM, 12 марта штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что железнодорожную станцию Еленовка в ДНР обстреляли украинские силовики.