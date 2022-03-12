Сургут, Югра, 12 марта, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Сургуте утром 12 марта из-за возгорания эвакуировали более 500 учеников школы № 1. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по ХМАО.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM После сковородки, сразу в духовку

В дежурную часть 08:08 (06:08 мск) поступил сигнал о возгорании духового шкафа на кухне в столовой в школе №1. Через четыре минуты к месту вызова прибыли подразделения огнеборцев. Наблюдалось слабое задымление в помещении столовой. Возгорание было ликвидировано огнетушителем на площади в один квадратный метр, Учащиеся были эвакуированы. Пострадавших нет. Учебный процесс восстановлен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Ревде Свердловской области произошёл пожар в одной из местных школ. Горела мебель.