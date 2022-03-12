Брайтон, Великобритания, , 17:26 — REGNUM 12 марта футбольный клуб «Брайтон» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:2. Игра проходила в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум».

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

Первый мяч на девятнадцатой минуте встречи забил нападающий сборной Колумбии Луис Диас после передачи Жоэля Матипа — 0:1. На 61-й минуте Мохаммед Салах удвоил преимущество гостей ударом с пенальти — 0:2.

Составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Лэмпти, Кукурелья, Данк, Вельтман, Биссума (Уэлбек, 66'), МакАллистер, Троссард, Марч, Мопе, Альсате (Лаллана, 46').

«Ливерпуль»: Беккер, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта (Алькантара, 65'), Хендерсон (Милнер, 86'), Мане, Диас, Салах (Жота, 65').

«Ливерпуль», одержав двадцатую победу в сезоне и набрав 66 очков, сократил отставание от «Манчестер Сити» до трех очков. «Брайтон» с 33-мя очками опустился на тринадцатую строчку.