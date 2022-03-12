Москва, 12 марта 2022, 17:25 — REGNUM Минобороны США спонсировало биолаборатории Украины на миллионы долларов «в целях разработки биологического оружия». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова
Мария Захарова
Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«На Украине эти биолаборатории находились в подчинении Минздрава. Летом 2016 года демадминистрация Барака Обамы отправила на Украину Ульяну Супрун, американскую гражданку, которая стала министром здравоохранения Украины, — написала Захарова в телеграм-канале. — Отец Ульяны Супрун — Джордж Гарри Юркив, вице-президент North American Controls Inc в отставке. Компания специализируется на разработке систем контроля для оборонной промышленности: от разработки до поставки продукции. Дед Ульяны Супрун — Иван Юркив был поручиком в армии независимой Украины в 1919 году. Есть сведения, что в начале Второй мировой он состоял в бандеровских формированиях и участвовал в боях и диверсионных операциях против советских войск на Карпатах. Муж Ульяны Супрун — Марко Супрун — пропагандист и продюсер из Канады. На Украине известен своими связями с ультраправыми активистами».

Захарова подчеркнула, что это лишь один пример того, как связана демилитаризация с денацификацией.