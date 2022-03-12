Анкара, 12 марта, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Между главами внешнеполитических ведомств России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в субботу 12 марта состоялся телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в министерстве иностранных дел Турции.

Mid.ru Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров

По данным источника, в ходе разговора министров обсуждалась ситуация на Украине.

Напомним, что 10 марта в рамках дипломатического форума в турецкой Анталье состоялась полуторачасовая встреча между Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.