Донецк, 12 марта 2022, 17:16 — REGNUM Железнодорожную станцию Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 12 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
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«Вооруженные формирования Украины обстреляли железнодорожную станцию станцию Еленовка, — говорится в сообщении штаба. — В результате обстрела железнодорожная станция была обесточена».
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что 12 марта ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР.