Зинсхайм, Германия, , 17:14 — REGNUM 12 марта в Зинсхайме на стадионе «Райн-Неккар-Арена» «Хоффенхайм» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 примет мюнхенскую «Баварию». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

Стартовые составы команд:

«Хоффенхайм»: Оливер Бауманн, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Стефан Пош, Ангело Штиллер, Павел Кадержабек, Диадье Самассеку, Жоржиньо Рюттер, Дэвид Раум, Кристоф Баумгартнер, Андрей Крамарич.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Никлас Зюле, Бенжамен Павар, Люка Эрнандес, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала, Серж Гнабри, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Роберт Левандовски.

В текущем сезоне на счету 33-летнего форварда сборной Польши Роберта Левандовски 28 забитых мячей и 1 результативная передача в 25-ти турах чемпионата Германии.