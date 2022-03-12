Москва, , 17:06 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора рассказал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону о реальной гуманитарной ситуации в районах проведения спецоперации по защите Донбасса. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В частности, были приведены многочисленные факты грубейшего нарушения украинскими силовиками норм международного гуманитарного права: внесудебные расправы над несогласными, взятие в заложники и использование мирных жителей в качестве живого щита, размещение тяжёлых вооружений в жилых кварталах, возле больниц, школ, детских садов и тому подобного, — говорится в официальном сообщении. — Одновременно националистические батальоны систематически срывают операции по спасению населения, запугивают мирных граждан при попытках эвакуации».

Президент России призвал Эммануэля Макрона и Олафа Шольца повлиять на киевские власти с тем, чтобы были прекращены эти преступные действия.