Челябинск, , 17:06 — REGNUM На Украине при спецоперации по демилитаризации и денацификации погиб ещё один военнослужащий из Челябинской области. Об этом сообщает телеграм-канал Управления пресс-службы и информации регионального правительства.

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Им оказался Максим Кравченко. Он погиб в время выполнения боевой задачи, защищая мирную жизнь и наш народ.

Сообщение челябинского правительства Телеграм-канал управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области

«Это невосполнимая утрата, и мы скорбим вместе с родными погибшего воина. Вечная слава герою Родины!» — говорится в сообщении. Правительство области также обещает оказать семье военнослужащего всю необходимую помощь.