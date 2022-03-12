Киншаса, , 17:03 — REGNUM В Демократической республике Конго 11 марта произошла крупная железнодорожная катастрофа.

Поезд Enzymes

Как сообщает сайт 7sur7. cd, утром около 10 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и упали в овраг вблизи города Китента провинции Луалаба. По предварительным данным, количество погибших составляет не менее 60 человек.

В настоящее время на месте аварии работают большие группы спасателей и врачей. Ведутся интенсивные работы по спасению уцелевших пассажиров и извлечению трупов из-под завалов.

Ожидается, что количество погибших будет увеличиваться.