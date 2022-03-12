Уфа, , 17:00 — REGNUM 12 марта в Уфе на стадионе «BetBoom Арена» «Уфа» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграла вничью с «Нижним Новгородом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Единственную красную карточку на 90+7-й минуте встречи получил 29-летний фланговый нападающий Дмитрий Кабутов.

Статистика матча («Уфа"/ «Нижний Новгород»)

Удары 5/6

Удары в створ 4/2

Владение 52%/48%

Угловые 8/3

Нарушения 15/11

Составы команд:

«Уфа»: Александр Беленов, Константин Плиев, Алексей Никитин, Юрий Журавлев, Боян Йокич, Руслан Фищенко, Тиагу Родригеш, Эгаш Касинтура (Дмитрий Кабутов, 46'), Филип Мрзляк (Дилан Ортис 61'), Вячеслав Кротов (Остон Урунов, 70'), Гамид Агаларов.

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Иброхимхалил Юлдашев, Ларс Ларсен (Игорь Горбунов, 46'), Кирилл Кравцов, Николай Калинский, Илья Берковский (Милсон, 80'), Дмитрий Стоцкий, Ричи Эннин (Тимур Сулейманов, 64').