Ростов-на-Дону, , 16:56 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев, накануне заявивший об уходе из Instagram, создал телеграм-канал и уже разместил несколько сообщений.

Василий Голубев Donland.ru

Напомним, что у Голубева в Instagram было 159 тыс. подписчиков. Глава региона поблагодарил всех за активность и живой отклик. Губернатор предложил продолжить общение на страничке «ВКонтакте».

ИА REGNUM сообщало, что глава Калмыкии Бату Хасиков, как и другие руководители российских регионов, покинул Instagram и Facebook, но продолжил общение с населением в других социальных сетях. Он назвал политику Meta информационным терроризмом.

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