Москва, , 16:54 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») предложил ограничить торговые наценки 25%.

Сергей Неверов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я считаю, что нам необходимо законодательно ограничить наценку по цепочке производитель-конечный покупатель 25%. И тогда, уверяю вас, что эти цепочки резко сократятся, от чего выиграют все: у производителей будет рост продаж, у граждан — доступные товары», — рассуждает Неверов в телеграм-канале.

Проконтролировать размер наценки могут Минпромторг, ФАС, и у Федеральная налоговая служба (ФНС).

Законопроект о госрегулировании цен предполагалось рассмотреть в Госдуме 11 марта, однако документ еще не внесен в нижнюю палату парламента.

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