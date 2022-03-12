Донецк, 12 марта 2022, 16:50 — REGNUM Жители Донбасса увидели на примере Украины «эффективность» американской демократии, заявил 12 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
По его словам, власти Соединённых Штатов пытаются выстроить стратегию по «внедрению своего видения демократии» через подконтрольные им некоммерческие и неправительственные организации.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать «в самое ближайшее время» для помощи силам ДНР.
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