Донецк, 12 марта, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Жители Донбасса увидели на примере Украины «эффективность» американской демократии, заявил 12 марта глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Twitter / Денис Пушилин

«Для нас все очевидно, и у нас прививка очень серьезная была. Мы видели, что безалаберная политика на Украине привела к такому количеству жертв и разрушений и всему тому ужасу, который мы видели восемь лет. Это организовывалось и координировалось при помощи всех этих организаций», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, власти Соединённых Штатов пытаются выстроить стратегию по «внедрению своего видения демократии» через подконтрольные им некоммерческие и неправительственные организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что добровольцы с Ближнего Востока могут приехать «в самое ближайшее время» для помощи силам ДНР.

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