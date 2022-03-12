Сургут, Югра, , 16:49 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) вынесен приговор бывшему заместителю директора местного музыкально-драматического театра, признанного виновным во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Сургутского городского суда.

Театр (сс) 383961

По версии следствия, обвиняемый в октябре 2017 года получил взятку от предпринимателя в размере 50 тыс. рублей. За полученные деньги он подписал акт о приёмке работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения в театре. Меж тем стоимость стройматериалов в акте была завышена. Предпринимателю были переведены бюджетные средства в сумме более семи миллионов рублей.

Мужчину обвинили по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»). Осуждённый в ходе следствия свою вину, в объёме предъявленного обвинения, признал полностью, раскаялся в содеянном.

Сургутский городской суд признал бывшего замдиректора музыкально-драматического театра виновным и приговорен к трём годам условно со штрафом в 500 тыс. рублей.

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