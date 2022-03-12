Москва, , 16:42 — REGNUM В Донецкую Народную Республику сегодня, 12 марта, прибыл очередной гуманитарный конвой от МЧС России. Это 109-ый по счёту конвой, сообщили в МЧС ДНР.

109-й гуманитарный конвой от МЧС России Dnmchs.ru

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«Грузовики доставили более 150 тонн гуманитарного груза в виде продуктов питания, в том числе детского, предметов первой необходимости и пенообразователя для пожаротушения», — говорится в сообщении. — Разгрузка происходила на складах хранения гуманитарной помощи в городе Донецке».

Отмечается, что груз распределят на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.