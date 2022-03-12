Москва, , 16:39 — REGNUM

В субботу, 12 марта, в Москве в рамках работы международной выставки «Интурмаркет» стартовал новый сезон всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Конкурсантов ждет четыре новых специальных направления, гранты, возможность стать частью кадрового туристического потенциала страны и не только.

Мастера гостеприимства АНО «Россия — страна возможностей»

Алексей Агафонов. «В новом сезоне конкурс направлен на кадровое обеспечение индустрии туризма в РФ. Подать заявку может любой совершеннолетний россиянин на сайте проекта до 5 апреля 2022 года"Сегодня мы даем старт третьему сезону конкурса «Мастера гостеприимства». Всего за два сезона мы получили более 50 тысяч (50 496) регистраций со всех уголков страны. 139 конкурсантов из 73 регионов России стали победителями, получили гранты на реализацию своих проектов и поддержку со стороны федеральных ведомств и бизнеса. Индустрия нуждается в людях со свежими идеями и желанием развивать внутренний туризм. Участников третьего сезона ждет много нового. Теперь конкурс разделён на 4 основных направления: «Менеджеры индустрии гостеприимства», «Стартапы и прорывные идеи в туризме», «Развитие территорий» и «Будущее туризма». В зависимости от направления участникам предстоит поделиться мнением на определенную тему в формате эссе, представить свой проект, пообщаться с экспертами в сфере туризма. Также в этом сезоне в рамках конкурса планируется проведение дополнительных мероприятий по России. Ждем ваших регистраций и новых идей», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей»

Конкурс будет разделен на несколько этапов, и продлится до конца июля 2022 года.

В новом сезоне традиционные полуфиналы конкурса превратятся в окружные форумы, в рамках которых пройдут не только соревнования, но также будет организована полезная образовательная программа и мастер-классы. Участие в форумах смогут принять не только Мастера гостеприимства, но и любой представитель туристического сообщества региона.

По словам Алексея Агафонова география конкурса расширяется с каждым годом: «Традиционно мы запускаем конкурс среди регионов, которые хотят принять Мастеров на своей площадке и стать центрами гостеприимства. Так что в третьем сезоне с участниками будут работать новые наставники, а на окружных форумах нас будут принимать новые регионы».

Стать участником конкурса могут работники сферы туризма и сервиса, ресторанного бизнеса, event-менеджеры, авторы проектов в сфере гостеприимства, студенты, представители других креативных индустрий, желающих попробовать себя в этом профессиональном направлении. Победители конкурса в зависимости от направления получат возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, гранты на образование или поддержку проекта от партнеров конкурса, возможность участия в программе наставничества, а также организационную, методологическую и медиа поддержку своих инициатив.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов рассказал о большом сообществе участников двух сезонов проекта, и новой программе, созданной для информирования о конкурсе и его участниках в регионах нашей страны.

«За два сезона было создано сообщество Мастеров гостеприимства, людей неравнодушных к своей профессии и индустрии туризма. Мы по-прежнему поддерживаем связь со всеми и большой командой делаем наш конкурс еще ярче и масштабнее. На днях мы запустили программу «Послы гостеприимства», где участники двух сезонов конкурса рассказывают туристическому сообществу своего региона о возможностях проекта «Мастера гостеприимства». Мы убеждены, что найдется еще больше талантливых и увлеченных людей, готовых вместе с нами развивать индустрию гостеприимства нашей страны», — рассказал он.

«Очень здорово, что в конкурсе открылось такое направление, как «Развитие территорий». Для нас как для развивающегося с точки зрения туризма региона это очень важно. Мы постоянно совершенствуемся и стремимся улучшать «Visit Yamal» — бренд нашего региона, мы рады и открыты новым идеям и предложениям от Мастеров гостеприимства по усовершенствованию. Я хочу пожелать всем участникам успехов, и, конечно, ждем на гостеприимном Ямале», — отметил наставник конкурса «Мастера гостеприимства», директор департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин.

«Для нас конкурс «Мастера гостеприимства» стал местом, где мы с открытым сердцем говорим о том, что по-настоящему любим. Где люди, которые всегда рады гостям, становятся профессионалами — мастерами», — сказал заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края Сергей Хорошутин.

«Одной из масштабных целей Ростуризма является создание кадрового потенциала нашей страны. Совместно с конкурсом «Мастера гостеприимства» в новом сезоне мы хотим сосредоточиться именно на этом, а конкретнее, на выявлении, поиске и поддержке значимых и перспективных кадров в отрасли туризма. В этом сезоне проект, можно сказать, станет ключевым звеном, соединяющим Ростуризм и конкретных людей, профессионалов в своем деле, которые готовы привнести новые усовершенствованные идеи по развитию индустрии гостеприимства. Мы планируем привлечь как можно больше кадров и, конечно, же прислушаться к их мнению относительно дальнейших шагов в реализации стратегии развития. Самых активных мы будем рекомендовать на ключевые позиции в государственных структурах, а также в частном бизнесе», — рассказала советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».