Москва, , 16:35 — REGNUM Сербия не будет вступать в НАТО. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Александр Вучич Predsednik.rs

Он подчеркнул, что его ответ тем, кто говорит об этом, — «у нас есть своя армия, которая защищает нашу землю и небо». При этом он назвал агрессией на страну бомбардировки Североатлантического альянса 1999 года.

Напомним, что в Сербии 3 апреля пройдут президентские и парламентские выборы.

Напомним, что на предвыборном митинге Сербской прогрессивной партии (СПП) Александр Вучич 19 февраля говорил, что Сербия никогда не вступит в Североатлантический альянс.

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