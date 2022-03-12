Луганск, 12 марта 2022, 16:30 — REGNUM Потери украинских силовиков на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) составляют ежедневно 120 человек, заявил 12 марта заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его словам, ежедневно подчиняющиеся Киеву силовики также лишаются большого количества техники.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 марта Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР из танка.
Читайте также: ВСУ обстреляли Еленовку из танка