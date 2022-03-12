Луганск, 12 марта, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Потери украинских силовиков на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) составляют ежедневно 120 человек, заявил 12 марта заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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«Информация о потерях поступает непосредственно от передовых подразделений луганской Народной милиции, которые ведут бои на территории республики. Ежедневно противник теряет в среднем около 100−120 человек», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ежедневно подчиняющиеся Киеву силовики также лишаются большого количества техники.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 марта Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Еленовка в ДНР из танка.

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