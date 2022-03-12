Москва, , 16:27 — REGNUM «Молодая Гвардия Единой России» прекращает свою работу в Instagram и Facebook после разрешения Meta публиковать посты с призывом к насилию в отношении российских граждан и военных. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Интернет ИА REGNUM

«Считаем, что снятие ограничений на публикации постов с призывом к насилию в отношении российских граждан и военных недопустимы. Мы незамедлительно останавливаем нашу работу в социальных сетях Instagram и Facebook, но продолжим общаться с нашей аудиторией ВКонтакте, тик-ток и телеграм-каналах МГЕР», — сказал Антон Демидов.

Однако, «Молодая Гвардия Единой России» продолжит вести активную работу в других социальных сетях. Новости будут выходить в официальной группе ВКонтакте, аккаунте в Тик-Ток , телеграм-каналах МГЕР и председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, а также на официальном сайте МГЕР.

Напомним, Meta Platforms в свете событий нa Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет нa призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун.