Москва, , 16:25 — REGNUM В Луганск прибыли автомобили, которые доставили более 41 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.

В ЛНР прибыли автомобили гуманитарного конвоя Пресс-служба МЧС ЛНР

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«Автомобили очередного конвоя МЧС России совместно с МЧС Абхазии с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в столицу ЛНР, — говорится в сообщении. — Доставка осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства. В пути никаких внештатных ситуаций не произошло».

В четырёх автомобилях — предметы первой необходимости, продукты питания, одежда и цитрусовые.

Отмечается, что после разгрузки колонны направятся в Донской спасательный центр.