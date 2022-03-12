Париж, , 16:24 — REGNUM Как сообщает французское издание L’Equipe, руководство французского «Пари Сен-Жермен» не намерено продлевать контракт с 34-летним фланговым атакующим полузащитником сборной Аргентины Анхелем Ди Марией.

Виктор Мозес и Анхель ди Мария Андрей Пронин © ИА REGNUM

Текущее соглашение Ди Марии с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года. После завершения сезона аргентинец покинет парижский клуб на правах свободного агента.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария принял участие в 25-ти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ди Мария выступает за «ПСЖ» с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.