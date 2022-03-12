Москва, , 16:19 — REGNUM Тактический десант подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России высадился на территорию одного из аэродромов на Украине и взял над ним контроль. Видеозапись опубликовало Минобороны РФ.

Десант в вертолете МИ-8 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Вертолеты высадили на территории аэродрома десант, после чего на ней была организована круговая оборона. Российские военные проверили здания учреждения и выстрелили по стратегически важным объектам.

При выполнении задания вреда мирным жителям причинено не было, военные сохранили остальное имущество аэродрома в целости.