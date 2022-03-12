Сухум, , 16:15 — REGNUM В субботу, 12 марта в Республике Абхазия проходятт выборы депутатов Народного Собрания. В составе международной наблюдательской миссии работают члены Общественной палаты Российской федерации (ОП РФ): Владимир Зорин, Алена Булгакова, Александр Холодов и Михаил Аничкин. В программе визита — посещение избирательных участков, а также встречи в ЦИК Абхазии и Общественной палате Республики.

Голосование ИА REGNUM

Читайте подробнее: Начались выборы в парламент Абхазии Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова рассказала об особенностях обеспечения принципа гласности парламентских выборов: «Процедура предусматривает постановку подписей наблюдателей на оборотной стороне каждого бюллетеня. По закону наблюдателей может назначать только зарегистрированный кандидат. Таким образом, от одного кандидата наблюдателями могут быть назначены два специалиста на каждый участок, а на округ — до трех доверенных лиц».

Интересно, что голосование в стране с 2009 года проходит только по абхазским паспортам и с обязательным проставлением штампа в паспорте при выдаче избирательного бюллетеня. «Эта особенность привлекла внимание, когда мы наблюдали за подготовкой избирательного участка. Такую норму ввели в законодательство по инициативе Общественной палаты Республики», — добавила Алёна Булгакова.

Право избирать в парламент принадлежит каждому гражданину Республики Абхазия, достигшему ко дню или в день выборов 18-летнего возраста. Не могут избирать граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Однако избирательный бюллетень, как отметила Алена Булгакова, может быть выдан совершеннолетним гражданам Республики, паспорт которых выдан не ранее 2016 года. В этот год в Абхазии начался процесс замены всех паспортов, в связи с чем все паспорта, выданные до этой даты, были признаны недействительными.

Всего в Абхазии существует 11 партий, четыре из которых представили 15 кандидатов. За весь период проведения кампании жалоб от кандидатов и политических партий не поступало. Об этом сообщил председатель ЦИК Республики Дмитрий Маршания на встрече с членами ОП РФ.

Голосование на избирательных участках по выборам в парламент Абхазии началось 12 марта. Оно пройдёт в 35 округах на 152 избирательных участках с 8.00 до 20.00 (по местному времени). По итогам выборов будут замещены 35 мандатов, на которые претендуют 123 кандидата.