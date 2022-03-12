Москва, , 16:07 — REGNUM Более 120 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 12 марта свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов, еще 29 отменено; в аэропорту «Внуково» задержано девять авиарейсов, еще 35 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано девять рейсов, еще 31 отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 9 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал журналистам, что очень холодные, морозные ночи ожидаются в конце рабочей недели в Москве и Подмосковье.