Тула, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 12 марта, в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в матче 21-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московское «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Арсенал Tularegion.ru

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Антон Коченков, Урош Радакович, Игорь Смольников, Данил Степанов, Иван Новосельцев, Георги Костадинов, Кингс Кангва, Аяз Гулиев, Эван Кангва, Зурико Давиташвили, Джордже Деспотович.

«Динамо»: Антон Шунин, Сергей Паршивлюк, Фабиан Бальбуэна, Роман Евгеньев, Дмитрий Скопинцев, Никола Моро, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьский, Даниил Фомин, Денис Макаров, Федор Смолов.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

На данный момент «Динамо» с двенадцатью победами и 39-ю набранными очками идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. Тульский «Арсенал», набрав двадцать очков, занимает двенадцатое место.