Вашингтон, 12 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. О приостановке своей деятельности в России из-за специальной военной операции Вооруженных сил РФ по защите Донбасса объявила компания Sony Pictures. Об этом 12 марта сообщает издание Variety.

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Утоняется, что из-за этого Sony Pictures отложила цифровые релизы своих фильмов, включая «Человек-Паук. Нет пути домой», приостановила сделки по дистрибуции контента на телевидении и ограничила в России доступ к аниме-сервису Crunchyroll.

Также здание указывает на заявление для сотрудников компании главного исполнительного директора Sony Pictures Entertainment Тони Винчикерра, где он сообщает, что указанная компания поддерживает «многие компании по всему миру, которые в настоящее время приостановили свою деятельность в России».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта стало известно, что американская компания Walt Disney также приостановила свою деятельность в России.