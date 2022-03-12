Москва, 12 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Предприятия Ростеха сместят фокус на производство товаров и услуг, наиболее необходимых в условиях введённых ограничений в отношении России, заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

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Чемезов рассказал, что предприятия Ростеха уже провели серьёзное переоснащение промышленности, провели глубокую модернизацию и закупили новые станки. Он отметил, что это позволяет успешно выполнять гособоронзаказ, 40% от объёма которого приходится на предприятия Ростеха.

«Мы пересмотрим цели и задачи корпорации, фокус будет направлен на товары и услуги самой первой необходимости, которые сегодня жизненно необходимы», — заявил Чемезов.

Он подчеркнул, что экономические ограничения не помешают госкорпорации выполнить все социальные задачи. Отдельно глава Ростеха прокомментировал деятельность Новикомбанка — опорного банка госкорпорации. Чемезов заверил, что банк находится в стабильном состоянии и обладает необходимыми резервами.