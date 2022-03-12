Нытва, Пермский край, , 15:01 — REGNUM В Пермском крае житель города Нытва осуждён за убийство супругов. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Суд

Kakprosto.ru

Преступление было совершено 17 апреля. Пьяный 67-летний гражданин пришёл на соседний земельный участок и зарезал 66-летнюю соседку и её 63-летнего супруга. Женщина погибла на месте, а её муж скончался на следующий день в больнице.

Преступление подсудимый совершил на почве личной неприязни к соседям. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год.