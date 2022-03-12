Брайтон, Великобритания, , 14:57 — REGNUM Сегодня, 12 марта, в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» футбольный клуб «Брайтон» в матче 29-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времени.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Стартовые составы команд:

«Брайтон»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Люис Данк, Жоэль Вельтман, Тарик Лэмпти, Ив Биссума, Алексис МакАллистер, стивен Альсате, Соломон Марч, Нил Мопе, Леандро Троссард.

«Ливерпуль»: Алиссон Беккер, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Садио Мане, Луис Диас, Мохаммед Салах.

Бригада арбитров: Майк Дин | Эдвард Смарт | Марк Шолес | Саймон Хупер | Стюарт Аттуэлл.