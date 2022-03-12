Донецк, 12 марта 2022, 14:56 — REGNUM Добровольцы с Ближнего Востока могут приехать «в самое ближайшее время» для помощи силам ДНР. Об этом 12 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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Он отметил, что пока Мариуполь остается самой горячей точкой.
«Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара», — отметил он в эфире Первого канала.
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