Сочи, Краснодарский край, 12 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Дополнительно 700 тонн сахара завезено в Сочи, чтобы решить вопрос искусственно созданного ажиотажа. Об этом сообщается в телеграм-канале муниципального центра управления Сочи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

Как уточняется, сообщение об отсутствии сахара в ряде магазинов города-курорта поступило на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

«Специалисты Муниципального центра управления передали информацию в управление потребительского рынка и услуг администрации города Сочи. Как нам сообщили, дефицита сахара в городе нет, ажиотаж создан искусственно. Для того, чтобы этой проблемы не возникло и впредь, в Сочи дополнительно завезено 700 тонн сахара», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность роста цен на сахар. Отметим, что Краснодарский край входит в число основных производителей сахара в России.