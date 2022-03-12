Донецк, , 14:53 — REGNUM Жители Волновахи, перешедшей под контроль сил ДНР, рассказали об отношении к ВСУ. Видео размещено в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«То, что они творили … — это не люди, это звери», — сообщили эвакуированные в Докучаевск жители Волновахи, отвечая на вопрос об отношении к ВСУ.

Жители выразили благодарность военным ДНР за то, что их эвакуировали из города. По их словам, 15 дней они провели в подвалах, описав свое положение как «ад».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что пока Мариуполь остается самой горячей точкой.

«Отлавливаем разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать», — отметил он.

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