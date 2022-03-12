Берлин, 12 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. К осени нынешнего года Германия собирается стать независимой от поставок угля из России, а к концу 2022 года — от российской нефти. Об этом 12 марта заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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По словам Хабека, работа над этим вопросом ведется ежедневно и даже иногда продолжается по ночам.

«Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти», — сказал он.

Также глава минэкономики ФРГ добавил, что ситуация в этом вопросе осложняется отсутствием у страны собственных мощностей по импорту сжиженного природного газа (СПГ)

При этом он отметил, что у Берлина нет поводов для того, чтобы считать, что Россия прекратит экспорт энергоносителей, однако немецкая сторона хочет быть готова «ко всем сценариям».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лондонский футбольный клуб «Челси» из-за введенных правительством Британии санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовичаможет не завершить нынешний сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ).