Донецк, , 14:44 — REGNUM Пока Мариуполь остается самой горячей точкой. Об этом 12 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Smdnr.ru

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«Пока Мариуполь остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара», — отметил он в эфире Первого канала.

«Отлавливаем … разрозненных, деморализованных представителей нацбатов. А что касается Мариуполя, продолжаем освобождать», — подчеркнул он.

Также он сообщил, что из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей.

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