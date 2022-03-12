Вашингтон, , 14:44 — REGNUM Простой семизначный пароль из цифр и букв может быть взломан хакерами за несколько секунд. Об это сообщает портал Ladbible со ссылкой на данные специализирующейся на кибербезопасности компании Hive Systems.

Хакер Ivan David Gomez Arce

Специалисты по информационной безопасности из Hive System провели исследование с целью определения достаточно безопасного пароля. Они проверили, сколько времени потребуется на взлом паролей разной сложности с использованием современных методов.

Эксперты установили, что восьмизначные пароли из цифр или букв только в нижнем регистре могут быть взломаны мгновенно. При самой сложной восьмизначной комбинации, содержащей цифры, буквы верхнего и нижнего регистра и другие символы хакерам потребуется для взлома около 39 минут.

Исследование показало, что сложность взлома быстро возрастает при использовании паролей из большего количества символов. Так, для взлома 10-значного пароля только из букв в верхнем и нижнем регистре потребуется уже три дня. Если в 10-значный пароль добавить хотя бы одну цифру и иной символ, то на его взлом уйдёт до пяти месяцев.

Эксперты Hive System объяснили, что при взломе паролей хакеры редко используют простые методы перебора. Чаще всего при взломе они пытаются подобрать пароль из ранее утекших баз данных. Поэтому специалисты рекомендуют не использовать одинаковые пароли на разных интернет-ресурсах.