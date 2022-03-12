Воронеж, , 14:43 — REGNUM Женщина-водитель, допустившая за два года около 130 нарушений правил дорожного движения, задержана в Воронеже инспекторами ДПС. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Штраф

Автомобиль Ford Mondeo был остановлен инспекторами на улице Колдовской Воронежа, за рулём находилась 41-летняя жительница Якутии.

«При проверке по базам учета полицейские установили, что у автоледи имеется задолженность на общую сумму 3 миллиона 188 тысяч рублей, из которых более 100 тысяч — штрафы за нарушение ПДД. Всего данный водитель за минувшие два года 129 раз привлекалась к административной ответственности. Около сотни постановлений вынесено за нарушение скоростного режима», — уточнили в полиции.

Сотрудники службы служебных приставов, вызванные на место, арестовали автомобиль и эвакуировали на спецстоянку. В отношении водителя составили ещё 15 административных протоколов об уклонении от исполнения административного наказания.