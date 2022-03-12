Лос-Анджелес, США, , 15:12 — REGNUM Американская модель и предпринимательница Ким Кардашьян публично подтвердила свой роман с комиком Питом Дэвидсоном. Она опубликовала совместные фотографии в личном Instagram-аккаунте 12 марта.

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/Ca-eyG4PFLk/

Снимки Ким Кардашьян с её возлюбленным оценила сестра модели Хлои Кардашьян. «Мне нравится», — написала она в комментариях к посту.

ИА REGNUM напоминает, что 2 марта 2022 года суд признал Ким Кардашьян незамужней женщиной. Однако её бракоразводный процесс с рэпером Канье Уэстом (Йе) ещё не завершился, так как у музыканта возникли претензии к их брачному договору.

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