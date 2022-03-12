Курган, , 14:33 — REGNUM В Курганской области за сутки на 12 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 78 человек, выписались по выздоровлению 578. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлен 534 заражённых коронавирусом курганцев, на 12 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 12 марта выявлено 95 740 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 982 человека, скончались 1 276 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).

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