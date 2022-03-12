Курган, 12 марта 2022, 14:33 — REGNUM В Курганской области за сутки на 12 марта с коронавирусной инфекцией госпитализирован 78 человек, выписались по выздоровлению 578. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлен 534 заражённых коронавирусом курганцев, на 12 человек больше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 12 марта выявлено 95 740 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 982 человека, скончались 1 276 пациентов (на семь человек больше, чем днём ранее).
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