Минск, , 14:32 — REGNUM Белорусские военные не участвуют в спецоперации на Украине, перемещение национальных подразделений по территории страны не связано с подготовкой к боевым действиям. Об этом 12 марта сообщил Виктор Гулевич — глава Генштаба Минобороны Белоруссии.

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«Для … диванных аналитиков хочу подчеркнуть, что перемещение войск никаким образом не связано с подготовкой и участием белорусских военнослужащих в военной спецоперации на территории Украины», — передает его словам пресс-служба Минобороны Белоруссии.

5 батальонных тактических групп вместе с пограничниками прикрывают южные границы Белоруссии, в ближайшее время их заменят другие 5 батальонов, добавил он.

Это сделано с целью недопущения проникновения со стороны Украины в Белоруссию различных националистических вооруженных формирований, подчеркнул он.