Париж, , 14:32 — REGNUM В настоящее время президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом 12 марта сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

При этом 10 марта глава Российского государства также провел с Шольцем и Макроном телефонный разговор по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали ещё 217 мирных жителей.