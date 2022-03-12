Париж, 12 марта 2022, 14:32 — REGNUM В настоящее время президент России Владимир Путин проводит телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом 12 марта сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
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При этом 10 марта глава Российского государства также провел с Шольцем и Макроном телефонный разговор по ситуации вокруг Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что из Мариуполя эвакуировали ещё 217 мирных жителей.