Пермь, , 14:30 — REGNUM В Перми под суд отданы участники организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает краевой главк МВД.

В суде

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Всего перед судом предстанут десять человек. Инициатором нелегального бизнеса в начале 2018 года стала семейная пара из Перми. Среди участников группировки значились охранники-инкассаторы, кассиры-бухгалтеры и сотрудники службы безопасности. Они не имели специальной лицензии, но от имени разных предпринимателей проводили банковские операции. В результате их доход составил почти 29,5 млн рублей.

В конце 2020 года участники группы были задержаны. Двое из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела уже рассматривает суд.