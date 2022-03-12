Пермь, 12 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В Перми под суд отданы участники организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает краевой главк МВД.

Pixabay.com В суде

Всего перед судом предстанут десять человек. Инициатором нелегального бизнеса в начале 2018 года стала семейная пара из Перми. Среди участников группировки значились охранники-инкассаторы, кассиры-бухгалтеры и сотрудники службы безопасности. Они не имели специальной лицензии, но от имени разных предпринимателей проводили банковские операции. В результате их доход составил почти 29,5 млн рублей.

В конце 2020 года участники группы были задержаны. Двое из них заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Их дела уже рассматривает суд.