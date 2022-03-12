Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Американские актёры Мила Кунис и Эштон Кутчер заявили о том, что им за неделю удалось собрать $20 млн для помощи украинским беженцам. Об этом 12 марта пишет Daily Mail.

Мила Кунис и Эштон Катчер Кадр из видеообращения Милы Кунис и Эштона Катчера

По словам актёров, они ещё не достигли желаемой цели в $30 млн. Пара также поблагодарила 56 тыс. человек, которые пожертвовали деньги на помощь беженцам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2022 года Мила Кунис и её супруг Эштон Кутчер запустили сбор средств для беженцев с Украины на краудфандинговой платформе GoFundMe. Актёры сами пожертвовали $3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Леонардо Ди Каприо пожертвовал $10 млн на помощь украинским беженцам