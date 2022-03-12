Воронеж, 12 марта 2022, 14:30 — REGNUM Маршрутный автобус и такси с логотипом «Яндекс.такси» столкнулись в Воронеже 11 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Авария произошла 11 марта около 11:20 у дома №3 по Московскому проспекту. Автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №105, столкнулся с Datsun on-DO с логотипом «Яндекс.такси».
По предварительным данным, водитель Datsun перестраивался из среднего ряда в правый, где не меняя направления движения следовал автобус, в результате чего произошла авария.
В результате ДТП никто не пострадал, полиция проводит проверку.
Всего за сутки 11 марта на территории Воронежской области произошло 182 автоаварии, в двух ДТП два человека получили травмы.