Донецк, , 14:27 — REGNUM Из Мариуполя эвакуировали 217 мирных жителей. Об этом 12 марта заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Мариуполь пока остается самой горячей точкой после того, как была освобождена Волноваха. Относительно Волновахи наступление будет развиваться в западном, северо-западном направлении в сторону Угледара», — добавил он в эфире Первого канала.

По состоянию на 12 марта, 85 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР.

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