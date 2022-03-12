Лондон, 12 марта, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» из-за введенных правительством Британии санкций против российского бизнесмена Романа Абрамовича может не завершить нынешний сезон в английской Премьер-лиге (АПЛ). Об этом 12 марта сообщает британская газета The Telegraph.

Pixabay.com «Челси»

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По информации источника, клуб из Лондона предупредил правительство страны о том, что наложенные на Абрамовича санкции могут стать причиной того, что он не закончить нынешний сезон, так как накануне банк Barclays временно заблокировал счет клуба.

Также уточняется, что в сложившейся ситуации «Челси» не может позволить себе достаточное количество охраны и стюардов на своем домашнем поле «Стэмфорд Бридж». Помимо того, у клуба также не будет иметься возможностей для доставки питания и в результате всего этого некоторые секторы названного стадиона придется закрыть.

При этом указывается, что в лондонской команде считают, что в случае, если сохранится нынешняя ситуация, «Челси» не сможет завершить сезон. При этом в клубе рассчитывают на то, что ограничения относительно него будут смягчены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее блокировку корпоративных кредитных карт лондонского футбольного клуба «Челси» начали банки Великобритании из-за санкций, введенных властями этой страны в отношении российского предпринимателя Романа Абрамовича.